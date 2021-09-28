Первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник решил подать в суд на бывшего советника Виталия Кличко Максима Бахматова, обвинив его в клевете.

«Бывший советник Киевского городского головы вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует моя фамилия. Вспоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить - распространенная ложная информация и я подаю иск в суд на ее автора, - написал он в Facebook.

Также Поворозник «обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ, с последующим обнародованием результатов этой проверки».

«Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая», - заявил чиновник.

Бывший советник мэра Киева Максим Бахматов выпустил «видеорасследование» о миллионах первого заместителя Виталия Кличко Николая Поворозника, которые он якобы не полностью задекларировал.

Он заявил, что ООО «Нидком», за неполные 3 года выиграла 21 тендер на строительство на общую сумму 565 млн грн. Фирмой с 2017 года руководила Александра, которая встречалась с сыном Поворозника и в 2020 году вышла за него замуж, после чего отказалась от руководства компанией.

Заказчиками строительства в «Нидком» в 2019 году были городские больницы, а в 2020-м - Отдел образования Бучанского городского совета.

Бахматов также указывал, что лицей, где работает учителем жена Поворозника, стал одним из 10 учебных заведений, которые получили из бюджета деньги на обустройство футбольных площадок и полей.

Также он напомнил, что в апреле 2020 Поворозника подозревали в вымогательстве взятки в 125 тыс. долларов. Но дело замяли, а Поворозника Кличко вернул в должность.