После волны протестов и критики со стороны экспертов, спровоцированных анонсированным повышением стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева до 20 грн мэр столицы Виталий Кличко вынужден был извиниться перед киевлянами за решение своего заместителя Николая Поворозника. Об этом Кличко заявил в своём телеграмм-канале.

“Мы провели аудит транспортных КП Киева и сделали перерасчет прогнозных показателей на ближайшие несколько лет. Так что теперь я могу ответственно заявить: как минимум до 2024 года тарифы на проезд в коммунальном транспорте повышаться не будут! А при благоприятной экономической ситуации в городе они могут быть даже пересмотрены в сторону понижения”, - подчеркнул Кличко.

Напомним, протесты перевозчиков и киевлян начались после объявленного 16 ноября Николаем Поворозником повышения стоимости проезда в наземном транспорте и метро Киева до 20 грн. Повышение должно было вступить в силу с 1 января 2022 года. Таким образом стоимость разовой поездки должна была увеличиться в 2,5 раза.

“Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП «Киевпасстранс», экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП «Киевский метрополитен», обоснованный тариф в метро – 22 грн”, - обосновывал это решение первый замглавы КГГА.

Эксперты транспортного рынка и сами перевозчики подвергли массовой критике решение КГГА, поскольку, по их расчетам, реальная стоимость проезда в наземном транспорте Киева с учетом себестоимости и маржи составляет 6-8 гривен, в зависимости от протяженности маршрута.

К отмене решения о повышении стоимости проезда Кличко подтолкнули также протесты перевозчиков и киевлян, прошедшие 18 ноября.

В итоге Кличко признал, что Поворозник не имел права принимать подобные решения, а мог только инициировать публичные консультации по изменению тарифов.

Мэр Киева извинился перед киевлянами за своего подчиненного и пообещал, что до 2024 года тарифы трогать не будут.

Кстати, именно в 2024 году должны пройти очередные выборы президента Украины.