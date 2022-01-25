Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вручение прокуратурой города подозрения первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику по делу о земельном участке возле метро «Сырец».

Кличко подчеркнул, что участок более 10 лет находился в пользовании аппарата СНБО, не использовался по назначению и был в запущенном состоянии. Городские власти вернули землю, расчистили территорию и создали там зеленую зону.

«В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро «Сырец». Город привел заброшенную территорию в строй, вывез мусор, осуществил благоустройство территории и обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть», – подчеркнул мэр Киева.

Он напомнил, что в 2009 году земельный участок по улице Щусева был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.

На вопрос журналистов, будут ли городские власти отстаивать в дальнейшем интересы общества в этом вопросе, Кличко подчеркнул, что город однозначно будет принимать все юридические меры.

«Я убежден в правовой позиции городских властей и в том, что закон – на нашей стороне. И мы будем отстаивать эту позицию. Более того, это позиция общины города Киева – создание зеленых зон. А те, кто хочет своими глазами все увидеть, – поезжайте на станцию ​​метро «Сырец» и посмотрите на красивый сквер, который мы там обустроили, – отметил мэр столицы. – Теперь вместо него СНБО хочет застроить территорию многоэтажками. Но община этого не хочет. И я, как мэр Киева, отстаиваю интересы общества, которое мне поручило это делать».

Напомним, ранее сегодня первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику сообщили о подозрении в деле лишения земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2019 году.