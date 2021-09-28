также в разделеОбщество
СБУ задержала экс-чиновника, который разваливал оборонную сферу в 2014 году 9
СБУ разоблачила во Львове сеть мошеннических call-центров 12
В Украине зафиксировано 6552 новых случая COVID-19 32
27 сентября. Картина дня 14
Больницы хотят лишить лицензии за фальсификацию COVID-сертификатов 28
Главный санврач объяснил, чем грозит подделка COVID-сертификатов 31
Обнародован список профессий для обязательной вакцинации 55
Кум нардепа Дубинского взял под контроль Геокадастр Киевской области 24
СБУ разоблачила конструкторское бюро из Днипра, работавшее по заказу РФ на Крым 21
Минфин купил два электромобиля на 2,1 миллиона 20
В Минздраве назвали атипичные симптомы штамма «Дельта» 45
В Украине менее 1% людей имеют противопоказания к вакцинации 10
Зеленский внес в Раду закон о защите политзаключенных 13
Во Львове задержали иностранца, который жил в местном ТРЦ 12
Минздрав ожидает пика новой волны COVID-19 в ноябре 10
СБУ заблокировала схему подделки и сбыта международных свидетельств о вакцинации 19
Взрывы в Калиновке: Доказательства подтверждают диверсию 46
В РФ заявили о задержании неонацистов с портретами Бандеры 22

В 2021 году правозащитная организация Freedom House отнесла Украину к «частично свободным» в Интернете, сообщает «Украинская правда».

В 2021 году Украина получила 62 балла из 100. Такую же оценку имеют Эквадор и Ангола. При этом, Украина набрала на один балл выше, чем в прошлом году.

Отмечается, что условия для свободы в интернете в Украине улучшились из-за отсутствия перебоев с интернетом и уменьшения количества наказаний за онлайн-деятельность пользователей.

В то же время, в Freedom House добавили, что в стране есть проблемы с цензурой.

В частности, блокируют страницы в соцсетях, политический, социальный или религиозный контент, а комментаторы в соцсетях манипулируют общественным мнением.

В отчете говорится, что в Украине задерживают блоггеров, нападают и преследуют авторов политического контента, а против оппозиции и правозащитных организаций осуществляются кибератаки.

Также в Freedom House отметили, что в Украине вводят законодательные инициативы, направленные на интернет-цензуру и борьбу с анонимностью.

Всего в отчете отметили, что глобальная свобода интернета снижается 11-й год подряд.

Условия для защиты прав человека в Интернете в этом году ухудшились в 30 странах и только 18 странах улучшились. Наибольшее снижение произошло в Мьянме, Беларуси и Уганде.

Исландия вновь стала лидером, а в Китае седьмой год подряд худшие условия для свободы интернета.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
5
Теги