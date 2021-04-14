Украина вошла в рейтинг частично свободных стран мира в 2021 году.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Состояние свободы в мире», проведенного Freedom House, передает Укринформ.

По шкале демократической свободы Украина набрала 60 из 100 возможных балов, в частности 26 из 40 в сфере политических прав и 34 из 60 в разрезе гражданских свобод.

В прошлом году Украина набрала 62 балла и так же находилась на уровне частично свободных стран.

Состояние свободы в мире — это ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии политических и гражданских свобод в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией Freedom House.