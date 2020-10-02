Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 углубила кризис демократии по всему миру, позволяя правительствам срывать выборы, давить на критиков и прессу, менять подотчетность, необходимую для защиты прав человека и общественного здоровья. Об этом говорится в совместном отчете мониторинговой организации Freedom House и исследовательской компании GQR 2 октября, передает Радио Свобода.

Согласно документу «Демократия на карантине», с начала пандемии состояние демократии и прав человека ухудшилось в 80 странах.

Опрошенные эксперты считают, что особенно сильный удар получили демократии, которые борются за становление и институты в репрессивных государствах.

Например, в Азербайджане «правительство использовало повод нарушения карантина для давления на активистов от политической оппозиции». В Казахстане наблюдается «увеличение преследований гражданских активистов и политической оппозиции за критику в социальных сетях и распространение информации о нарушении прав человека».

Кроме того, мониторинг обращает внимание на то, что злоупотребление властью сказывается непропорционально сильно на уже маргинализированных сообществах. Так, в Болгарии районы, где преобладают цыгане, получили более строгие ограничения, чем те, где ромская община не является большинством.

Более 60% респондентов ожидают, что негативное влияние пандемии для политических прав и гражданских свобод в тех странах, в которых фокусируется мониторинг, продлится еще следующие три-пять лет.

Эксперты назвали самые острые проблемы, связанные с распространением болезни: отсутствие правительственной прозрачности, информации о коронавирусе, коррупция, недостаточная защита уязвимых сообществ и злоупотребления властью со стороны правительств.

В отчете отмечается, что активисты, журналисты и граждане активно работают над преодолением этих препятствий. Они ищут новые способы для противостояния правительственным злоупотреблениям, часто используя онлайн-платформы для привлечения аудитории и формирования новых партнерских отношений.

Во многих странах пандемия повлияла и на выборы. Это связано с повышенным спросом на голосование по почте, возможным дефицитом персонала и изменениями избирательных правил в последнюю минуту.

В Гонконге правительство использовало пандемию как повод для отсрочки выборов в законодательные органы в год. Этот шаг «широко рассматривается как часть более широких усилий Пекина с целью зацементировать ликвидации остатков свободы и автономии Гонконга».

В отчете подчеркивается, что хотя акции протеста были ограничены пандемией, их нельзя остановить.

«Хотя 158 стран ввели новые ограничения по протестов, заметные акции прошли по меньшей мере в 90 странах с начала вспышки», - говорится в документе.

Freedom House осуществлял исследования с января по сентябрь 2020 года. Оно включало онлайн-опросы компании GQR с 29 июля по 15 августа, в котором 398 экспертов доложили о состоянии демократии в 105 странах и территориях.

Кроме того, Freedom House консультировалась с собственной глобальной сетью аналитиков, доведя общее количество исследованных стран и территорий до 192.