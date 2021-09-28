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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 461 больного коронавирусом, 4 человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. 4 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5378 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 233 317», - сообщил Кличко.

Заболели 247 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 158 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом и 156 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 219 человек. В общем коронавирус преодолели 220 177 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 66, в Соломенском - 65 и в Голосеевском районе - 55 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 27 сентября  в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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