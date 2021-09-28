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Северная Корея выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в Японское море.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), передает Укринформ.

Других подробностей на данный момент нет, в частности какого типа и в каком количестве были снаряды, а также где состоялся запуск и насколько далеко.

Запуск состоялся через три дня после того, как Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Северная Корея может объявить об официальном прекращении Корейской войны, как это предложила Южная Корея, а также обсудить возможность проведения саммита.

Как отмечается, Северной Корее запрещена любая деятельность с баллистическими ракетами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, хотя Пхеньян заявил, что она направлена ​​на усиление самообороны от угроз, исходящих от Южной Кореи и США.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском в этом году.

 
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