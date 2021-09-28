Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили во Львове разветвленную сеть нелегальных call-центров. Злоумышленники использовали их для присвоения денег иностранных граждан под предлогом «инвестиций» в криптовалютные рынки, сообщает пресс-центр СБУ.
Дельцы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии. Жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.
По данным следствия, несколько местных «предпринимателей» обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.
Свои «инвестиции» клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.
Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители обнаружили:
почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;
мобильные устройства и маршрутизаторы;
черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации сделки.
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