Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили во Львове разветвленную сеть нелегальных call-центров. Злоумышленники использовали их для присвоения денег иностранных граждан под предлогом «инвестиций» в криптовалютные рынки, сообщает пресс-центр СБУ.

Дельцы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии. Жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

По данным следствия, несколько местных «предпринимателей» обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.

Свои «инвестиции» клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители обнаружили:

почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;

мобильные устройства и маршрутизаторы;

черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации сделки.