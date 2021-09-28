В мире по состоянию на утро 28 сентября зафиксировано 233 099 451 случай заражения коронавирусом, в частности 4 769 820 летальных, выздоровели уже 209 832 648 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (43 942 335), Индия (33 693 148), Бразилия (21 366 395).
Коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.
Украина занимает девятнадцатое место в общей статистике.
Напомним, за сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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