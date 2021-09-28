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Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия раскрыл подробности предстоящего заседания фракции в Трускавце.

В эфире телеканала Украина 24 Арахамия рассказал, что заезд депутатов начнется в пятницу, во второй половине этого же дня они начнут работу. Продлится она до позднего вечера и продолжится утром в субботу. Тогда к депутатам присоединится президент Владимир Зеленский, а закончится партийное мероприятие в первой половине дня в воскресенье, сообщает УНИАН.

По словам Арахамии, приглашение пока не отправляли спикеру Рады Дмитрию Разумкову, поскольку он не представляет фракцию, а является внефракционным депутатом. Нардеп напомнил, что «слуги» пришли к экватору своей каденции и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний избирателям.

«Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима», - отмечает глава фракции.

Говоря о развлекательной программе в Трускавце, Арахамия анонсировал вручение необычной награды.

«Мы планируем сделать церемонию награждения, условно «партийный Оскар» - за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой «гала-ужин», - отметил он.

Также Арахамия анонсировал свое новое выступление в качестве ди-джея David Braun, уточнив, что оно состоится в конце мероприятия.
ForUm

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