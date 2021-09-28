Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что если бы у президента РФ Владимира Путина было стопроцентное желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, то дата и место проведения этих переговоров уже были бы известны.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», сообщает УНИАН.

«Для всего цивилизованного мира понятно, что Украина не нарушает минские договоренности. У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы ответственная страна, и этот документ был подписан от имени нашей страны... Поэтому важно, чтобы эти переговоры (президента РФ и Украины) состоялись», - отметил он.

Однако, Ермак напомнил, что Россию постоянно что-то не устраивает в этом вопросе.

«Но мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся на такой стадии, когда просто надо, если есть желание и политическая воля, прекратить войну, если есть желание, выполнять нормы международного права, уважать международное право, уважать признанные границы, то надо просто садиться и говорить об этом», - подчеркнул глава Офиса президента.

Он подчеркнул, если бы такое желание было у России «на 100 процентов», то дата и место проведения этих переговоров уже были бы известны.