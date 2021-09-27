Делегация США во главе с «дипломатом номер два» Госдепартамента Венди Шерман, встретится в среду в Женеве с российскими представителями для проведения переговоров по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Об этом официально сообщили в понедельник в американском внешнеполитическом ведомстве, передает Укринформ.

«Первый заместитель госсекретаря Венди Шерман 29 сентября отправится в Женеву (Швейцария) во главе межведомственной делегации США в двустороннем диалоге между Россией и Соединенными Штатами по стратегической стабильности», - отметили в Госдепартаменте.

К Шерман присоединится заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Как уточнили в Вашингтоне, диалог по стратегической стабильности между США и РФ проводится по договоренностям президентов Байдена и Путина во время их встречи в Женеве в июне 2021 года. После этого Венди Шерман продолжит зарубежное турне, в ходе которого посетит Швейцарию, Узбекистан, Индию и Пакистан.