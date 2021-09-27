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Румыния установила 14-дневный карантинный режим для большинства вакцинированных украинцев, прибывающих в страну.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии, пишет «Европейская правда».

Согласно решению румынского правительства, для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран, кроме ЕС, ЕЭП и Швейцарии, устанавливается карантинный режим по домашнему или задекларированному адресу на 14 дней вне зависимости от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 расположена страна, из которой они прибывают.

Требование карантина не применяется к лицам, вакцинированным признанными в ЕС вакцинами, с сертификатами, выданными Украиной исключительно в соответствии с системой «Единый государственный портал электронных услуг» (портал «Дия» и мобильные приложения), и в случае, если прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию.

Также карантин не должны отбывать лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее трех дней, в исключительных случаях, что подтверждается документально, и которые имеют сертификат об отрицательном результате теста ПЦР-теста на коронавирус.

От карантина освобождаются лица, получившие положительный тест на SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну (и имеют соответствующий сертификат, выданный Украиной исключительно в соответствии с системой «Единый государственный портал электронных услуг»), для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в страну.

Исключение составляют дети в возрасте до шести лет и некоторые другие категории населения.
ForUm

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