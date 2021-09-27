В Министерстве здравоохранения Украины назвали атипичные симптомы коронавируса штамма «Дельта». То есть не в 100% случаев «Дельта»-варианта есть кишечные расстройства и тому подобное.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «РБК-Украина».

По его словам, сейчас Минздрав сталкивается с тем, что клиническое течение «Дельты» является несколько иным, начальные симптомы также несколько отличаются.

«Но, думаю, что после того, как мы либо получим официальную позицию ВОЗ, либо соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются наиболее характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением», - объяснил Кузин.

Кроме того, главный санитарный врач сообщил, что в других странах регистрировали небольшой процент атипичных симптомов.

«То есть не в 100% случаев «Дельта»-варианта есть кишечные расстройства и тому подобное. Это по сути 5-7% от общего количества», - сообщил он.

По его словам, обычно ход коронавирусной болезни и «Дельта»-штамма начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция: это насморк, слабость, повышение температуры тела.

У вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов.

Напомним, за сутки 26 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.