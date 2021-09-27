Служба безопасности Украины блокировала схему подделки и сбыта международных свидетельств о вакцинации от коронавирусной болезни, сообщает пресс-центр СБУ.

Организовал схему житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей - жительницей соседнего региона. Свой «офис» они обустроили в помещении одной из туристических агентств, где арендовали кабинет.

По данным следствия, злоумышленники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и свидетельствовали поддельными печатями. «Заказ» они отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя учредительные данные.

Преступный бизнес они начали еще в начале 2021 года. Цена одной фальшивки составляла 1600 гривен, а еженедельный доход - более 30 тыс. грн.

Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

Установлено, что участники преступной сделки подыскивали клиентов через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы - граждане Российской Федерации и Республики Молдова.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили черновые записи с «клиентской» базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и «международные свидетельства о вакцинации».

Сейчас организатору преступления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.