В течение последних двух лет каждая четвертая семья депутатов фракции «Слуга народа» задекларировала приобретение ценного имущества. Автомобили, квартиры, земельные участки приобрели члены семей 58 депутатов фракции. Общая стоимость имущества составила более 60 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

В целом, начиная с августа 2019 года, члены семей депутатов «Слуги народа» приобрели 38 автомобилей. В частности, задекларировали новые автомобили жены народных депутатов Юрия Корявченкова (2 млн грн.), Богдана Яременко (Volvo, 1 млн), Константина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименко (BMW, 2,9 млн), Юрия Аристова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрея Геруса (1,4 млн грн), Александра Завитневич (1,5 млн), Алексея Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Александра Литвинова (Toyota, 1,2 млн), Александра Салийчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тыс.), Максима Зуева (540 тыс.).

Также задекларировали новые автомобили члены семей народных депутатов Андрея Бобляха, Ирины Верещук, Владимира Гевко, Максима Гузенко, Андрея Клочко.

Стоит отметить, что тринадцать народных депутатов указали в декларациях, что пользуются транспортом, который принадлежит их родственникам, преимущественно женам.

Кроме автомобилей, депутаты «Слуги народа» указали 25 земельных участков и 12 квартир, приобретенных членами их семей. В частности, народный депутат Роман Мулик задекларировал коттедж для семейного отдыха в курортном селе Поляница стоимостью 1,1 млн грн, который находится в собственности дочери (дата приобретения права: 19.10.2020).

Галина Третьякова задекларировала земельный участок стоимостью 490 тыс. грн, который находится в собственности мужа (дата приобретения права: 10.03.2020). Константин Касай задекларировал получение женой права собственности в 2020 году на квартиру, жилой дом и земельный участок. Алексей Устенко задекларировал приобретения в 2020 году женой квартиры в Киеве стоимостью 5 млн грн.

«Декларирование дорогих покупок членами семей может быть частью схемы по легализации состояния народных депутатов. Именно поэтому распространенной практикой является передвижение на автомобилях и проживание в жилье, принадлежащих членам семьи», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Информация согласно декларациям народных депутатов. Учтены получения имущества исключительно со стороны членов семей народных депутатов, без их личных приобретений.

Напомним, ранее КИУ уже отмечал резкий рост покупательной способности депутатов фракции «Слуга народа». Так, в течение 2020 97 народных депутатов фракции задекларировали приобретение ценного имущества. Совокупно было приобретено 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.