В следующем году человечество сможет вернуться к нормальной жизни, какой она была до пандемии коронавируса.

Такое мнение в интервью телеканалу АВС высказал генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла, пишет Укринформ со ссылкой на CNBC.

«Думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни», - сказал Бурла.

Однако в обозримом будущем ключевую роль для восстановления и поддержания привычной социальной жизни будет играть вакцинация.

«Вряд ли это значит, что варианты коронавируса прекратят появляться, и вряд ли мы сможем нормально существовать без вакцинации», - отметил он.

По его убеждению, большинство населения планеты придется ежегодного получать прививки от COVID-19. «У нас будут вакцины, которые будут действовать как минимум год, и наиболее вероятным сценарием является ежегодная вакцинация», — подытожил он.