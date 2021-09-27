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26 сентября в 12:45 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Великий Верх Хустского района травмировался турист из Литвы.

Как сообщили ForUm’у в ГосЧС, 37-летний мужчина вместе с товарищем катался по горному хребту на мотоцикле, упал и травмировал правую ногу. Его друг сразу же позвонил по телефону 101.

Для помощи туристу на место отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения села Пилипец. Они предоставили литовцу доврачебную помощь, в частности наложили шину на правый голеностоп.

Далее с помощью подъемника мужчину транспортировали вниз и доставили его к месту временного проживания. От дальнейшей госпитализации турист отказался.
ForUm

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