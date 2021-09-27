Токсикологическая экспертиза не обнаружила следов наркотических веществ в крови погибшего после задержания полицией во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

Несмотря на предыдущие заявления полицейских и работников вытрезвителя во Вроцлаве о неадекватности поведения 25-летнего парня, результаты экспертизы исключили наличие в крови украинца следов наркотиков.

Газета со ссылкой на свои источники пишет, что результаты экспертизы не подтвердили употребление Никифоренко наркотических веществ.

Сообщается, что официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе после обработки окончательного рапорта о причинах смерти украинца.

Издание также сообщает, что по неизвестным пока причинам в конце прошлой недели дело гибели украинца решением Национальной прокуратуры Польши перенесено с Окружной прокуратуры города Свидниця в региональную прокуратуру в Щецине, на северо-западе Польши.

Защита семьи Никифоренко выразила удивление этим решением, отмечая, что не имел оговорок к действиям Окружной прокуратуры в Свиднице.

Напомним, 25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области погиб во вроцлавском вытрезвителе 30 июля. Однако о его смерти стало известно только через две недели. 2 сентября Gazeta Wyborcza опубликовала подробности о том, как польские полицейские с работниками вытрезвителя пытали Никифоренко, в результате чего он умер.

Украинские и польские активисты в сентябре уже несколько раз пикетировали управление полиции Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве, требуя справедливости, защиты и честного расследования дела о смерти Никифоренко.

Польская полиция ведет внутреннее расследование трагического события. Решением коменданта полиции Нижнесилезского воеводства (Вроцлав) из службы уволены уже двое полицейских, участвовавших в задержании украинца, продолжается процедура увольнения третьего полицейского.