Смерть 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве вызвала волну негодования. Заробитчане вышли на акцию протеста из-за полицейского беспредела, сообщает УНИАН со ссылкой на Gazeta.pl.

Участники акции требовали честного расследования убийства, наказания для виновных правоохранителей, а также отставки главы местной полиции.

Основной лозунг акции - «Остановим убийц из полиции». Кроме того, протестующие принесли плакаты с надписями: «У вас кровь на руках», «Я не хочу бояться полицейского», «Остановим убийц из полиции». Также участники акции выкрикивали в адрес полицейских «позор», «бандиты».

По словам заробитчан, они уже считают Вроцлав своим домом и надеются, что такое «больше никогда не повторится». Отмечается, что убийство Никифоренко – черта, которую нельзя было пересекать.

Напомним, 30 июля во Вроцлаве (юго-запад Польши) после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.