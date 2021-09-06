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Смерть 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве вызвала волну негодования. Заробитчане вышли на акцию протеста из-за полицейского беспредела, сообщает УНИАН со ссылкой на Gazeta.pl.

Участники акции требовали честного расследования убийства, наказания для виновных правоохранителей, а также отставки главы местной полиции.

Основной лозунг акции - «Остановим убийц из полиции». Кроме того, протестующие принесли плакаты с надписями: «У вас кровь на руках», «Я не хочу бояться полицейского», «Остановим убийц из полиции». Также участники акции выкрикивали в адрес полицейских «позор», «бандиты».

По словам заробитчан, они уже считают Вроцлав своим домом и надеются, что такое «больше никогда не повторится». Отмечается, что убийство Никифоренко – черта, которую нельзя было пересекать.

Напомним, 30 июля во Вроцлаве (юго-запад Польши) после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.

 
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