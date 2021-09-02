Во Вроцлаве (юго-запад Польши) после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza, передает Укринформ.

Как отмечается, данные видеомониторинга свидетельствуют: польские полицейские после задержания применили к мужчине неадекватную к ситуации физическую силу, в результате чего он умер.

Как пишет издание, трагическое событие произошло 30 июля. Тогда уроженец Немирова Винницкой области Дмитрий Н. вечером возвращался домой городским автобусом, находясь после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения (в крови у него было выявлено 1,5 промилле алкоголя).

Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение человека (тот якобы бил головой в окно автобуса), высадил украинца из транспортного средства на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии полицию.

Как пишет издание, хотя полицейские потом свидетельствовали, что украинец был очень агрессивным и оказывал физическое сопротивление и кусался, видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал. Газета обращает внимание, что в материалах дела нет данных с нагрудных камер полицейских, которые были отключены после его задержания, хотя до этого они записывали весь день. Данные видеомониторинга появились уже после перевозки украинца в вытрезвитель. На них видно, что задержанный скован наручниками, а на лице у него есть характерные следы от применения перцового газа.

Gazeta Wyborcza обращает внимание, что в течение часа, пока парня оформляли в санитарно-медицинском учреждении, к нему применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими палками, кулаками и ногами, придушивание шеи ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались оказывать ему помощь, реанимировать. Впоследствии в вытрезвитель прибыла карета медицинской помощи, процедура реанимации безуспешно длилась еще около часа.

Как отмечает газета, семья парня утверждает, что погибший Дмитрий не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным. Следовательно, утверждения полиции о значительной агрессии в действиях парня вызывают удивление. Родственники парня уже допрошены на предмет того, принимал ли он наркотические средства.

Дело гибели украинца ведет окружная прокуратура в городе Свидница. По информации издания, оно ведется по статье о непреднамеренном доведении до смерти человека. Это грозит заключением до пяти лет.

Погибший 25-летний украинец в прошлом году приехал на заработки в Польшу. Он работал на стройке. В Польше он познакомился с украинкой из Полтавы, на которой планировал в сентябре жениться.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Лодзинском воеводстве Польши (центр страны) после применения полицейским парализатора умер 44-летний уроженец Тернопольской области. Следствие не установило причинно-следственных связей между смертью украинца и применением парализатора, назвав причиной смерти серьезные проблемы со здоровьем мужчины.

В начале августа в результате действий полиции в городе Любин Великопольского воеводства Польши умер 34-летний местный житель. Это вызвало многодневные протесты и собрания у местного отделения полиции.