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В ТРЦ «COSMO Multimall» в Соломенском районе Киева с понедельника, 27 сентября, открывается центр массовой вакцинации против COVID-19.

В Соломенской РГА сообщили, что вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи) по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

Тем, кто не имеет декларации с семейным врачом, нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код. Получить международное свидетельство о вакцинации можно будет у своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины или загрузить в приложении Дия.

В ТРЦ уточнили, то центр начнет работать с 27 сентября в Блоке A, этаж 3, ежедневно с 11:00 до 16:00.

Ранее пункты прививок появились в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.
ForUm

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