также в разделеСтолица
Во время тушения пожара в Гидропарке нашли тело человека 10
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 465 человек, 3 – умерли 11
Пьяное вождение: Судья 1,5 месяца не являлась в полицию 17
У КГГА есть вопросы к Минкульту по поводу Гостиного двора 20
СМИ: Кличко хочет назначить своим замом экс-главу полиции Киева 13
«Забота. Навстречу киевлянам»: Чиновников КГГА будут судить за хищения 13 млн 12
В Киеве за сутки госпитализировали 112 больных COVID-19 12
Кличко считает, что Киев избежит локдауна 18
Полиция открыла дело из-за драки болельщиков на «Олимпийском» 12
В Киеве за сутки обнаружили 183 больных коронавирусом 11
В Киеве задержали пьяного водителя, стрелявшего по полицейским 18
В Киеве прошел Марш равенства: организаторы насчитали семь тысяч участников 19
В Киеве сегодня проходит Марш равенства 25
Сегодня в Киеве возможные изменения в работе метро 15
В Киеве зафиксировано 426 новых случая COVID-19 13
В Киеве начали работать инспекторы по соблюдению правил перевозок в маршрутках 13
В КГГА прокомментировали возможность жесткого карантина 15
В Киеве за сутки обнаружили 362 больных коронавирусом 37

На этой неделе пункты прививок появились в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, River Mall и SkyMall, сообщает Helsi.

Для вакцинации необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall – на Осокорках, а SkyMall на Троещине.

Напомним, с 23 сентября Украина переходит в «желтую» зону эпидемической опасности.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6435427 человек, из них первую дозу вакцины получили 6435425 человек.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
7
Теги