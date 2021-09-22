На этой неделе пункты прививок появились в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, River Mall и SkyMall, сообщает Helsi.

Для вакцинации необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall – на Осокорках, а SkyMall на Троещине.

Напомним, с 23 сентября Украина переходит в «желтую» зону эпидемической опасности.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6435427 человек, из них первую дозу вакцины получили 6435425 человек.