На этой неделе пункты прививок появились в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, River Mall и SkyMall, сообщает Helsi.
Для вакцинации необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.
ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall – на Осокорках, а SkyMall на Троещине.
Напомним, с 23 сентября Украина переходит в «желтую» зону эпидемической опасности.
С начала прививочной кампании в Украине привито 6435427 человек, из них первую дозу вакцины получили 6435425 человек.
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