Представлена статистика ударов в бою Александра Усика и британского теперь бывшего короля дивизиона Энтони Джошуа. Украинец нанес намного больше урона своему оппоненту.

Боксеры выбросили практически равное количество ударов, однако урон Усик нанес своему оппоненту гораздо более значительный.

После финального гонга Джошуа долгое время даже не мог встать со своего угла, в то время как Усик спокойно ходил по рингу в ожидании судейского вердикта.

Напомним, украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.