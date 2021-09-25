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В результате гражданской войны в Сирии, начавшейся более десяти лет назад, погибли минимум 350 209 человек. Такую обновленную статистику привела в пятницу, 24 сентября, в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

При этом, по ее словам, речь идет только о тех, чьи имена и даты смерти удалось установить. Кроме того, известно, в каких провинциях умерли указанные лица. Таким образом, реальное число погибших должно быть гораздо выше, констатировала комиссар ООН.

По словам Бачелет, в указанную статистику, охватывающую период с марта 2011 года по март 2021 года, вошли 27 126 детей и 26 727 женщин. Больше всего погибших - в Алеппо, на северо-западе страны. "Несправедливость и ужас в связи с каждой из этих смертей должны заставить нас действовать", - сказала Бачелет.

До этого статистика верховного комиссара ООН по данному конфликту обнародовалась в 2014 году, отмечает агентство epd. Управление собирает данные по поручению Совета ООН по правам человека.

Для сравнения - в правозащитной организации Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) шесть месяцев назад говорили о 388 000 погибших в ходе конфликта в Сирии, включая примерно 117 000 мирных жителей.
ForUm

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