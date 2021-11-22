В аэропорт «Киев» (Жуляны) прибыл очередной самолет, которым были эвакуированы из Сирии 14 граждан Украины – три женщины и 11 детей, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Они находились в лагере закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.

Гуманитарную миссию совместно готовили Офис президента, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины. Сложный переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев, и благодаря их усилиям граждан Украины удалось вернуть на родину.

Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбили доктор Фархад Али.

Сейчас в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж.

По заданию президента готовится очередная гуманитарная миссия по возвращению украинцев домой. Ведь Украина не оставляет своих граждан в беде и всегда придет на помощь, где бы они ни оказались.