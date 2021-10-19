также в разделеОбщество
США: Россия начала войну и препятствует мирному урегулированию на Донбассе 11
Ляшко: Украина может делать 1,5 млн COVID-прививок в неделю 9
СММ ОБСЕ возобновила патрулирование в Горловке 15
В МИД объяснили, что будет, если Украину исключат из «зеленого списка» ЕС 36
Rozetka сняла с продажи продукцию «YARO» после украинофобских анекдотов владелицы 78
BIHUS info: Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен 43
КПВВ «Чаплинка» прекращает работу 24
18 октября. Картина дня 16
Суд арестовал боевика, из-за которого в «ДНР» блокировали миссию ОБСЕ 113
Во Львове запретили работу ночных клубов 22
Украине обещают градусные качели и последние теплые дни 30
Укрзализныця предлагает развернуть пункты ПЦР-тестов на вокзалах 31
Приказ Минздрава об обязательной вакцинации обжаловали в суде 33
Украина получила от США вторую партию вооружения 17
Нацполиция создаст 900 мобильных бригад для контроля перевозок 11
Суд арестовал экс-азовцев по подозрению в нападениях на инкассаторов и банки 97
Полиция обещает очень тщательно проверять COVID-сертификаты 42
В Украине не зафиксировали ни одной смерти, связанной с COVID-вакцинами 18

В Киев прибыл самолет с украинской семьей, которая более двух лет находилась в лагере закрытого типа «Родж» на севере Сирии. Сегодня утром крымчанка Иман и четверо ее детей безопасно вернулись в Украину, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«В очередной раз мы выполнили задачу президента о том, что мы не бросаем своих в любой точке мира. Сегодня поборолись за еще в одну семью, которая прилетела из лагеря «Родж», - отметил заместитель руководителя Офиса главы государства Роман Машовец, встречая украинскую семью в аэропорту «Киев».

По его словам, это – четвертый рейс эвакуационной операции по Сирии, и вскоре будет следующий.

«Мы планировали сегодня вытянуть всех наших граждан, которые остались в лагерях «Аль-Холл» и «Родж», но, к сожалению, лагерь «Аль-Холл» в северной Сирии, находится на карантине из COVID-19. Вскоре мы планируем этих последних наших граждан доставить в Украину», - сказал заместитель руководителя ОП.

Машовец отметил, что такие операции проводятся совместно Министерством иностранных дел Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны и другими ведомствами. Они происходят регулярно ради спасения каждого украинского гражданина, который попал в беду, в какой бы точке мира это не произошло.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что идет большая работа по освобождению украинских граждан из лагерей в Сирии.

«Если говорить о лагере «Родж», то это - последняя наша семья, которую спасли из того лагеря. Еще остается 11 семей, которые уже вывезены из лагеря «Аль-Холл», но они пока находятся в режиме ожидания из-за карантинных мероприятий. Это будет пятый рейс», - рассказала она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1765 грн.
14
Теги