В Киев прибыл самолет с украинской семьей, которая более двух лет находилась в лагере закрытого типа «Родж» на севере Сирии. Сегодня утром крымчанка Иман и четверо ее детей безопасно вернулись в Украину, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«В очередной раз мы выполнили задачу президента о том, что мы не бросаем своих в любой точке мира. Сегодня поборолись за еще в одну семью, которая прилетела из лагеря «Родж», - отметил заместитель руководителя Офиса главы государства Роман Машовец, встречая украинскую семью в аэропорту «Киев».

По его словам, это – четвертый рейс эвакуационной операции по Сирии, и вскоре будет следующий.

«Мы планировали сегодня вытянуть всех наших граждан, которые остались в лагерях «Аль-Холл» и «Родж», но, к сожалению, лагерь «Аль-Холл» в северной Сирии, находится на карантине из COVID-19. Вскоре мы планируем этих последних наших граждан доставить в Украину», - сказал заместитель руководителя ОП.

Машовец отметил, что такие операции проводятся совместно Министерством иностранных дел Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны и другими ведомствами. Они происходят регулярно ради спасения каждого украинского гражданина, который попал в беду, в какой бы точке мира это не произошло.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что идет большая работа по освобождению украинских граждан из лагерей в Сирии.

«Если говорить о лагере «Родж», то это - последняя наша семья, которую спасли из того лагеря. Еще остается 11 семей, которые уже вывезены из лагеря «Аль-Холл», но они пока находятся в режиме ожидания из-за карантинных мероприятий. Это будет пятый рейс», - рассказала она.