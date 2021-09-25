также в разделеМир
Италия хочет добиться отказа от использования угля по всему миру
В США подтвердили первый случай коронавируса у хорька
ООН назвала число жертв войны в Сирии 5
В проливе Босфор попали в аварии два российских корабля 14
Ученые разработали новый способ получения крахмала 11
На МКС впервые отправятся гражданские лица 12
ООН обеспокоена пытками протестующих в Беларуси 13
Финдиректор Huawei выйдет на свободу после трех лет ареста 10
Грузия ждет пятую волну коронавируса 9
Volvo полностью откажется от кожаной обивки к 2030 году 14
Для сдерживающего эффекта: Талибы хотят вернуть казни и отрубание рук и ног 17
Биткойн дешевеет на фоне новостей из Китая 13
В Китае все операции с криптовалютами признали нелегальными 15
В Конгрессе США одобрили санкции против 35 россиян 15
Кандидат в канцлеры поддерживает запуск «Северного потока-2» 19
В РФ разбился вертолет ФСБ 30
Португалия отменяет почти все коронавирусные ограничения 20
В мире зафиксировали более 231 миллиона случаев COVID-19 13

Из-за номерных знаков Республики Косово, которые власти страны начали устанавливать на автомобили с сербскими номерами, остаются закрытыми два перехода между Сербией и Косово. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил Балканский обозреватель.

Отмечается, что с 20 сентября заблокированы пограничные пункты пропуска Яринье и Брняк в муниципалитетах Лепосавич и Зубин Поток на севере Косово. Их перекрыли сербы, которые выступили против решения властей Косово по автомобильным номерам.

В частности, согласно Брюссельскому соглашению о свободном движении, достигнутому в рамках диалога между Косово и Сербией несколько лет назад, все владельцы автомобилей в Косово должны использовать номерные знаки республики вместо номеров, выданных Министерством внутренних дел Сербии.

В соответствии с документом, МВД Косово с 20 по 22 сентября этого года выдало 6375 временных номерных знаков на всех пунктах пропуска через границу, из них только 24 - на заблокированных переходах.

Власти Косово вывели к перекрытым участкам границы спецназовцев. В свою очередь правительство Сербии привело свою армию в боевую готовность.

Чтобы разрешить ситуацию, премьер-министр Косово Албин Курти заявил о готовности его страны признать номерные знаки Сербии, если последняя сделает то же самое. Однако сербский президент Александар Вучич отметил, что переговоры будут возможны, когда ситуация вернется к состоянию, которое было до 20 сентября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги