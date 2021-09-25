Из-за номерных знаков Республики Косово, которые власти страны начали устанавливать на автомобили с сербскими номерами, остаются закрытыми два перехода между Сербией и Косово. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил Балканский обозреватель.

Отмечается, что с 20 сентября заблокированы пограничные пункты пропуска Яринье и Брняк в муниципалитетах Лепосавич и Зубин Поток на севере Косово. Их перекрыли сербы, которые выступили против решения властей Косово по автомобильным номерам.

В частности, согласно Брюссельскому соглашению о свободном движении, достигнутому в рамках диалога между Косово и Сербией несколько лет назад, все владельцы автомобилей в Косово должны использовать номерные знаки республики вместо номеров, выданных Министерством внутренних дел Сербии.

В соответствии с документом, МВД Косово с 20 по 22 сентября этого года выдало 6375 временных номерных знаков на всех пунктах пропуска через границу, из них только 24 - на заблокированных переходах.

Власти Косово вывели к перекрытым участкам границы спецназовцев. В свою очередь правительство Сербии привело свою армию в боевую готовность.

Чтобы разрешить ситуацию, премьер-министр Косово Албин Курти заявил о готовности его страны признать номерные знаки Сербии, если последняя сделает то же самое. Однако сербский президент Александар Вучич отметил, что переговоры будут возможны, когда ситуация вернется к состоянию, которое было до 20 сентября.