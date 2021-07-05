также в разделеМир
Папа Франциск перенес операцию на кишечнике 8
В Каспийском море произошел мощный взрыв 39
В мире от коронавирусча умерли уже более 3,9 миллиона человек 8
Ученые: Штамм «Дельта» является наиболее заразным 47
На Филиппинах разбился военный самолет: удалось спасти 15 человек 13
Авиация Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС 28
В Казахстане разбился самолет АН-2 21
Ураган «Эльза»: во Флориде ввели режим ЧС в 15 округах штата 95
Байден поручил провести расследование кибератаки 67
Таджикистан ввел обязательную вакцинацию против коронавируса 10
Еще одна страна одобрила вакцину Sinovac 66
Джонсон поздравил сборную Англии 10
Индонезия вводит жесткий карантин 18
В Канаде резко выросло число смертей: причина - аномальная жара 15
На подводном трубопроводе в Мексиканском заливе потушили пожар 51
Китай вывел на орбиту еще пять спутников 163
ВОЗ: Штамм Дельта зафиксирован в 100 странах мира 16
Путин пожаловался Макрону на действия Украины по Донбассу 92

Сербия и Венгрия объявили о подключении газопровода «Балканский поток» к венгерской газотранспортной системе, через него газ из Турции будет поступать в Центральную Европу в обход Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сербский телеканал N1 ​​Info.

Государственное предприятие «Srbijagas» и венгерская компания FGSZ в воскресенье объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией.

Первые партии транзитного газа через Сербию в Центральную Европу начнут поступать с 1 октября.

Генеральный директор «Srbijagas» Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия наконец решила вопрос получения иного маршрута поставки газа, а не только получение природного газа из Украины.

«В Сербии никто больше не замерзнет, ​​и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени», - сказал Баятович.

Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». В прошлом году Болгария и Греция почти весь газ получали именно по новому маршруту через «Турецкий поток», а не через Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
43
Теги