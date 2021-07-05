Сербия и Венгрия объявили о подключении газопровода «Балканский поток» к венгерской газотранспортной системе, через него газ из Турции будет поступать в Центральную Европу в обход Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сербский телеканал N1 ​​Info.

Государственное предприятие «Srbijagas» и венгерская компания FGSZ в воскресенье объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией.

Первые партии транзитного газа через Сербию в Центральную Европу начнут поступать с 1 октября.

Генеральный директор «Srbijagas» Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия наконец решила вопрос получения иного маршрута поставки газа, а не только получение природного газа из Украины.

«В Сербии никто больше не замерзнет, ​​и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени», - сказал Баятович.

Газопровод «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». В прошлом году Болгария и Греция почти весь газ получали именно по новому маршруту через «Турецкий поток», а не через Украину.