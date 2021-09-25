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В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, сделали 159 004 прививок от коронавируса. Более 90 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Так, за вчера первую прививку получили 96 885 человек, а завершили курс вакцинации - 62 119 граждан.

В течение суток работали 966 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки и 345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании:

6 720 913 человек - получили первую дозу;

5 418 078 человек - получили две дозы.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили 8267 новых случая COVID-19.
ForUm

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