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Во время карантина школьным учителем не будут уменьшать зарплаты. Они не могут быть лишены выплат.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Денис Шкарлет.

«Почему педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании», - отметил Шкарлет.

Министр также отметил, что вопрос выплаты заработных плат нормированный в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что весной карантинных ограничений в Украине может и не быть, если большинство украинских граждан вакцинируются от коронавирусной инфекции до нового года.
ForUm

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