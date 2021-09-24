Полиция Харькова открыла дело против мужчины, который играл на скрипке на крыше троллейбуса. 25-летний хаьковчанин не успел зайти в троллейбус, когда закрылась дверь, поэтому решил взобраться на крышу. Играл на скрипке для привлечения внимания водителя. Водитель остановил троллейбус и вызвал наряд полиции.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№5599) из-за коллизии правок.

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша сделал громкое заявление о смерти известного композитора Владимира Ивасюка. По его словам, возобновленное через много лет следствие установило, что на самом деле его повесили уже мертвым.

«Министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России.

Печерский райсуд арестовал участника схемы незаконной поставки угля из оккупированных территорий на 1,5 млрд грн, которому накануне сообщили о подозрении.

За сутки 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение ближайших двух-трех недель четыре региона Украины могут перейти в красную зону эпидемической опасности. Это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области.

Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж ради коммерческого запуска газопровода «Северный поток-2», считает председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

В автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира попали 18 пуль, а нападавшие целились в водителя, чтобы остановить машину, заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ложной информацию о том, что задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн.

Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» от Украины.