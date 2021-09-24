Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» от Украины.

«В 94-й гонке Американской киноакадемии от Украины выдвигается фильм «Плохие дороги» Натальи Ворожбит», - сказал председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк на пресс-конференции по результатам национального отбора на выдвижение на премию «Оскар» от Украины, передает Интерфакс-Украина.

Фильм «Плохие дороги» является экранизацией одноименной пьесы 2017 года. Согласно синопсису, события фильма, состоящего из четырех новелл (в прокате было 5 новел), действия которых происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года.

«Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных», - говорят о фильме автора.

Ранее фильм стал лауреатом награды «Открытие года» Национальной кинопремии «Золотая Юла», а также победителем в категории «Открытие года Национальной кинопремии «Киноколо».

Кроме того, «Плохие дороги» были номинированы в категории «Международная неделя критики» Венецианского кинофестиваля. В украинский прокат фильм вышел 20 мая 2021 года.

Ворожбит является украинским драматургом, режиссером и сценаристом.

Как сценарист она известна по сценарию к украинскому телесериалу «Поймать Кайдаша», а также сценариям к фильмам «Киборги» и «Дикое поле».

Кроме того, в национальном отборе также участвовали фильмы: «Отблиск» («Відблиск» - укр) режиссера Валентина Васяновича (Украина), «Стоп-земля» режисера Екатерины Горностай (Украина), «Носорог» режиссера Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия) и «Почему я жив» режиссера Виллена Новака (Украина, Грузия).

94-я церемония вручения наград премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа пройдет 27 марта 2022 года.

Как сообщалось, в 2019 году от Украины на премию «Оскар» был выдвинут фильм Наримана Алиева «Додому» («Evge»), а в 2020 году - фильм Валентина Васяновича «Атлантида» («Atlantis»).

За время независимости Украина в разные годы более 10 раз выдвигала фильмы на премию «Оскар», однако ни один из них не попал в список номинантов.