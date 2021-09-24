В течение ближайших двух-трех недель четыре региона Украины могут перейти в красную зону эпидемической опасности.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает УНИАН.

«Каждый из регионов переходит по меньшей мере в желтый уровень эпиднебезопасности. Но по состоянию на 24 сентября, уже 9 регионов демонстрируют признаки оранжевого уровня», - сказал он.

По словам Кузина, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области находятся в риске вхождения в красную зону.

«Эти регионы могут перейти в красную зону в течение ближайших двух-трех недель», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, с полуночи 23 сентября 2021 установлен «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины