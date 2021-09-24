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Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ложной информацию о том, что задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает УНИАН.

«В отношении фейка о задолженности перед военными, я хочу подчеркнуть, что существует текущая задолженность, не просроченная, а текущая - по выплатам на оздоровительные для военных. Не существует никакой задолженности по боевым (выплатам). Это также фейк», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что принятый вчера за основу в первом чтении законопроект об изменениях в бюджет решает все вопросы по текущим задолженностям на оздоровление.

Напомним, ранее Офис омбудсмена Украины сообщил, что Министерство обороны задолжало украинским военнослужащим 1 миллиард 465 миллионов 800 тысяч гривен.

 
ForUm

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