«Министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России, сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины разоблачила новые доказательства институционального присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области. Сейчас в так называемой «ДНР» завершается «реформирования» сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ. Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в «ДНР». А «Министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве.

Так, сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в так называемой «ДНР» приняли концепцию реформирования образования и науки «республики» на 2016-2021 годы. Основная ее цель - введение в образовательной сфере стандартов РФ.

Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция «ДНР» в состав РФ началась уже с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал Указ № 74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой «ДНР».

По информации СБУ, пока представители «ДНР» пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

При этом в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений «ДНР», аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8 тыс.

В СБУ подчеркнули, что выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины. Так, в одном из писем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой «ДНР». Причем своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство от депутата Государственной Думы РФ Геннадия Онищенко (является первым заместителем председателя Комитета по вопросам образования и науки, а также членом Комитета по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ)», – сказано в сообщении.

Сам Онищенко многократно посещал временно оккупированные территории Украины и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке (сертифицированы как такие, что прошли российскую аккредитацию). В июля 2021 г. году он получил псевдозванне «героя труда ДНР», которое ему вручил лично главарь боевиков Денис Пушилин.

Все визиты и мероприятия на территории Украины при участии указанного представителя Государственной думы РФ осуществлялись без согласования с органами государственной власти Украины. А меры по его передвижения и безопасности - обеспечивали боевики «ДНР».

СБУ владеет доказательствами, что даже действующий «министр образования ДНР» Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где «работал в сфере образования». С 2015 года переехал в «ДНР», где стал «заместителем министра», а с 2019 года - «министром образования ДНР».

Сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство так называемой «ДНР» ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений «ДНР» в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации ВОТ Донецкой области.

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомление о подозрении.