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Полиция Харькова открыла дело против мужчины, который играл на скрипке на крыше троллейбуса.

По данным пресс-службы облглавка, правонарушитель не успел зайти в троллейбус, когда закрылась дверь, поэтому решил взобраться на крышу. Играл на скрипке для привлечения внимания водителя. Водитель остановил троллейбус и вызвал наряд полиции.

Событие произошло 24 сентября около 8:00 по проспекту Московскому в Индустриальном районе. В отдел полиции поступило сообщение о том, что на крыше троллейбуса, который курсирует по маршруту улица 12 апреля - микрорайон «Горизонт», юноша играет на скрипке.

Сотрудники полиции пригласили мужчину в полицейский участок, установили его личность и опросили. Правонарушителем оказался 25-летний харьковчанин.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Назначена экспертиза, следственные действия продолжаются.
ForUm

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