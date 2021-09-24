Печерский райсуд арестовал участника схемы незаконной поставки угля из оккупированных территорий на 1,5 млрд грн, которому накануне сообщили о подозрении.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Офис генерального прокурора совместно с ГБР и СБУ в ходе расследования преступной схемы содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» путем организации гражданами Украины поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен, сообщили о подозрении одному из ее участников», - написала она в Facebook.

По словам Венедиктовой, эти преступления происходили в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти Российской Федерации, которые были заинтересованы в экономическом развитии террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

«Цель – ослабление государственной и экономической безопасности нашего государства и получение более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины», - отметила генпрокурор.

Лицу, обеспечивавшему поставки угля с временно оккупированных территорий и создававшему условия для заключения государственным предприятием Украины прямых контрактов с террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР», сообщается о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

По данным следствия, этот человек, который длительное время связан с угольным бизнесом, был одним из ключевых связных звеньев схемы – он непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, отчитывался «кураторам» этого процесса с украинской и российской стороны.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

«Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах - обязательно установит следствие», - заявила Венедиктова.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы.