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В Украине подготовлены около 90 тыс. коек для больных ковидом, в больницах первой волны готовы более 35 тысяч койко-мест, которые почти на 100% обеспечены кислородом.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

«Мы активно готовим больницы и нашу медицинскую систему, имеем 3 волны медучреждений, около 90 тыс. койко-мест для больных коронавирусом. Первая волна больниц - это более 35 тыс. коек, которые практически на 100% обеспечены кислородом, имеем наработанные протоколы лечения, а также инновационные лекарства для больных COVID-19», - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что в стране в наличии 11 млн доз вакцины против COVID-19, и призвал украинцев пройти вакцинацию.

«Вакцины работают, они защищают от тяжелого течения болезни и смерти. Более 98% всех, кто сейчас находится в больницах с диагнозом COVID-19, это невакцинированные люди. Эти цифры являются наглядным примером того, что вакцины работают», - подчеркнул Премьер.

Напомним, за сутки 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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