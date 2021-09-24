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В течение ближайших месяцев в Украину каждую неделю будет поставляться по 500 тысяч доз вакцины Pfizer. 

Как передает Укринформ, об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Для обеспечения непрерывного процесса вакцинации Украина регулярно получает новые партии безопасных вакцин. В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона вакцины Pfizer, кроме того, имеем отлаженную инфраструктуру для её распространения и обеспечения холодовой цепочки», - сказал Шмыгаль.

 
ForUm

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