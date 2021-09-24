Кандидат в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС Армин Лашет выступил за запуск российского газопровода «Северный поток-2». Лашет является представителем партии действующего канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие издания Der Tagesspiegel, Merkur и Zeit.

Сегодня кандидаты в канцлеры Германии сошлись в последних дебатах перед парламентскими выборами. В ходе блиц-опроса у Лашета спросили, запустит ли он российский «Северный поток-2», если станет канцлером.

«Да», - ответил представитель партии Меркель.

В то же время кандидат от либеральной «Свободной демократической партии» Кристиан Линднер выступил против интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Выборы в немецкий парламент состоятся уже в воскресенье, 26 сентября.