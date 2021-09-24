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В РФ в ночь на пятницу вертолет Ка-27 произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае, сообщает ТАСС.

На борту, предположительно, находилось трое человек. Пропавший вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ России.

Как сообщил источник в авиационных службах РФ на Камчатке, обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке ночью в пятницу, обнаружены на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района края.

«Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет», - сообщил ТАСС источник.

По имеющимся данным, обломки вертолета обнаружены почти на вершине, на высоте около 950 м над уровнем моря.

Как сообщили в Камчатгидромете, погодные условия в районе горы Острой на Камчатке, где совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, ночью и утром в пятницу были хорошими. «Ветер всю ночь был до 4 м/с, ясно, видимость более 50 км. Однако, если учесть, что высота горы Острой около 1 000 м, то облачность верхушку, скорее всего, закрывала», - сказали в гидромете.
ForUm

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