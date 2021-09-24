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В конце рабочей недели погода в Украине будет довольно прохладной, с дождями и порывистым ветром. Однако в выходные и в начале следующей недели следует ожидать потепления.

Второе бабье лето может прийти в октябре. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, сообщает «Обозреватель».

«Давайте разделим улучшение погоды и потепление. Завтрашние сутки принесут в Украину хоть и небольшое, но потепление. Максимально температура воздуха поднимется до +10... +15 градусов. Но улучшение пока отложим», – отметила она.

Как пояснила синоптик, в пятницу, 24 сентября, территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который еще больше испортит погоду. «Он принесет дожди, умеренные осадки и сильный ветер до штормовых порывов 15-22 метров в секунду», – предупредила специалистка.

 
ForUm

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