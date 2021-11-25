Пятница в Украине будет ветреной – южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, до 15-22 метров в секунду, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождей будет мало, только вечером на крайнем западе Украины и в южных районах Одесской области.

Температура воздуха в течение дня повысится, ожидается +4+10 градусов.

На Востоке и на северо-востоке свежее +2+5 градусов, а ночью еще и поморозит -3-7 градусов.

В Киеве завтра осадки маловероятны, сильный ветер.

В ближайшую ночь в столице около нуля, завтра днем ​​до +7 градусов.

В субботу-воскресенье в Украине пройдут периодические дожди, будет тепло и ветрено.