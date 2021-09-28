В Украине ночью 30 сентября и 1-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, в Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами и в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый).