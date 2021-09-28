также в разделеОбщество
В Украине заработало приложение «еСуд» 6
Венедиктова о выплатах восстановленным через суды прокурорам: ужасные цифры 16
СБУ не допустила «распродажи» арсенала военной части в Николаеве 12
НАБУ проводит обыски в Харькове 17
Впервые с начала пандемии в Одессу прибыл круизный лайнер 11
В Украине на дистанционное обучение перевели 3,3 тысячи школ 28
СБУ объявила подозрение еще трем причастным к «партии Шария» 35
Названы регионы Украины, где больше всего привитых педагогов 24
Специалисты из США и Великобритании помогут расследовать покушение на Шефира 9
Freedom House признала Украину «частично свободной» в Интернете 11
СБУ задержала экс-чиновника, который разваливал оборонную сферу в 2014 году 11
СБУ разоблачила во Львове сеть мошеннических call-центров 15
В Украине зафиксировано 6552 новых случая COVID-19 36
27 сентября. Картина дня 14
Больницы хотят лишить лицензии за фальсификацию COVID-сертификатов 28
Главный санврач объяснил, чем грозит подделка COVID-сертификатов 31
Обнародован список профессий для обязательной вакцинации 65
Кум нардепа Дубинского взял под контроль Геокадастр Киевской области 24

В Украине ночью 30 сентября и 1-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, в Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами и в воздухе 0-2° (I уровень опасности, желтый).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги