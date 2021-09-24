Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 231,39 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
Согласно этим данным, в мире по состоянию на утро 24 сентября зафиксировано 231 397 264 случая коронавируса, в частности 4 742 761 летальный, выздоровели 208 082 102 человека.
С начала новых суток зафиксировано 38 756 новых случаев инфицирования, умерли 1 045 человек.
Больше всего случаев COVID-19 от начала пандемии выявлено в США (43 532 491), Индии (33 594 803) и Бразилии (21 308 178).
Напомним, за сутки 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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