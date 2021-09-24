также в разделеМир
Кандидат в канцлеры поддерживает запуск «Северного потока-2» 12
В РФ разбился вертолет ФСБ 25
Португалия отменяет почти все коронавирусные ограничения 16
В США уволенный мужчина устроил стрельбу в супермаркете 16
На Сардинии задержали бывшего лидера Каталонии 28
ЕС снова закрылся для въезда из Молдовы и Боснии 16
Нобелевский банкет снова отменяют из-за пандемии 9
ЕС может одобрить третью дозу вакцины от COVID-19 14
Трамп подал в суд на племянницу и NYT 16
В РФ нашли обломки пропавшего вчера самолета 20
Макрон согласился вернуть посла в США после разговора с Байденом 14
Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID 26
В ЕС решили ввести единый стандарт зарядок для всех гаджетов 79
В Польше исключили проведение референдума о выходе из ЕС 8
Талибы попросили ООН о возможности выступить перед мировыми лидерами 51
На Генассамблее ООН произошел скандал из-за политиков-антивакцинаторов 71
ВОЗ назвала число умерших среди вакцинированных от COVID-19 69
Великобритания намерена задержать ответственных за отравления в Солсбери 19

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 231,39 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире по состоянию на утро 24 сентября зафиксировано 231 397 264 случая коронавируса, в частности 4 742 761 летальный, выздоровели 208 082 102 человека.

С начала новых суток зафиксировано 38 756 новых случаев инфицирования, умерли 1 045 человек.

Больше всего случаев COVID-19 от начала пандемии выявлено в США (43 532 491), Индии (33 594 803) и Бразилии (21 308 178).

Напомним, за сутки 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги