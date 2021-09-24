также в разделеЭкономика
Кабмин переставил план по стабильному прохождению отопительного сезона
В ПХГ Украины накоплено более 18,5 миллиарда кубов газа 15
На зарплату шахтерам просят выделить 2 миллиарда 13
Нафтогаз: Кремль прямо шантажирует Европу дефицитом газа 43
Уровень теневой экономики в Украине составляет 30% 15
Против ФГИУ открыты четыре дела из-за продажи гостиницы «Днепр» 17
В Конгрессе США поддержали санкции против «Северного потока-2» 43
Польша добилась участия в сертификации Nord Stream 2 AG 51
Песков: Для увеличения транзита газа через Украину Европе нужно больше его покупать 93
Шмыгаль: Предприниматели могут выбрать, как работать в «желтой зоне» 25
Кабмин уволил главу и 3 членов набсовета Укрзализныци 45
В Украине планируют ввести плату за проезд грузовиков по дорогами госзначения 16
Главный исполнительный директор Нафтогаза подал в отставку 44
Рада взяла в работу проект госбюджета-2022 11
Миллиардные убытки и срывы контрактов: ГПЗКУ бьет тревогу 133
Миссия МВФ начинает работу в Украине 237
Госрезерв заявил о критически низких запасах зерна 81
Газпром отказался бронировать дополнительный транзит газа через Украину 37

Фонд гарантирования вкладов физлиц 20 сентября завершил ликвидацию банка «Финансовая инициатива» и, соответственно, выплаты его вкладчикам, сообщает Finance.ua.

Как сообщили в Фонде 22 сентября, в соответствии со ст. 28 и 53 Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФЛ прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка. С момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка получили 3,76 млрд грн, что составляет 96,3% от общей гарантированной суммы.

Напомним, Нацбанк Украины в июне 2015 года отнес банк «Финансовая инициатива» к категории неплатежеспособных.

Банк был основан в 2005 году. Его единственным бенефициаром через ряд компаний был Олег Бахматюк. Он также был крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом в марте 2015 года.

По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк «Финансовая инициатива» занимал 16-е место (19,18 млрд грн) среди 133 украинских банков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги