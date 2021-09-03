Верховный суд отказал в жалобе олигарху Олегу Бахматюку, который хотел изменить решение суда второй инстанции об отмене постановления Окружного административного суда Киева в его пользу.

Такое решение 30 августа приняла коллегия судей Кассационного административного суда, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Окружной админсуд Киева вынес решение, которым отменил постановление Национальной полиции о закрытии дела ВиЭйБи банка. Тогда в НАБУ сообщили о вмешательстве в уголовный процесс и открыли уголовное производство.

Поэтому адвокат в интересах Бахматюка подал кассационную жалобу. Однако судьи оставили ее без удовлетворения. Они указали, что решение Каська о возобновлении дела ВиЭйБи банка принято в рамках уголовного процесса. Таким образом, возможные нарушения при принятии таких решений нужно просматривать в пределах Уголовного процессуального кодекса, а не административного судопроизводства.

Недавно НАБУ и САП завершили расследование части дела Бахматюка.

Напомним, НАБУ и САП сообщили Бахматюку о подозрении в организации завладения 1,2 млрд грн рефинансирования НБУ. Позже апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно взяла его под стражу. Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ВиЭйБи банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя ВиЭйБи банк не представил всех необходимых для этого документов (как программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка вопреки требованиям законодательства пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи банку. Это в дополнение к ранее уже полученным от НБУ и не возвращенным 3 млрд грн кредитов.

40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал ВиЭйБи банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи банк не вернул.

В то же время адвокаты Бахматюка утверждают, что две другие официальные экспертизы подтвердили правомерность оценки залогового имущества ВиЭйБи банка. А обстоятельства получения третьей, которую использует НАБУ, устанавливают следователи Государственного бюро расследований по факту составления возможного заведомо ложного заключения экспертом.