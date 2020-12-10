На днях Офис генерального прокурора объяснил, почему отказывается согласовывать экстрадицию бывшего владельца «ВиЭйБи Банка» Олега Бахматюка, которого НАБУ и САП подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Нацбанком. Ключевой аргумент – НАБУ якобы нарушило нормы национального и международного законодательства в процессе расследования. Это не соответствует действительности, заявили в Бюро.

«Мы расцениваем такие действия отдельных лиц в ОГП как попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления», - говорится в сообщении.

На самом деле НАБУ дважды обращалось к ОГП с ходатайством об экстрадиции экс-владельца «ВиЭйБи Банка» и дважды от ОГП получило отказ с грубым нарушением сроков.

Первый пакет документов НАБУ направило в ОГП 18.06.2020.

«Несмотря на то, что закон отводит 5 дней на принятие решения, о нем мы узнали только месяц спустя. Причина отказа – формальная: есть решение Печерского суда Киева, которым отменено постановление о возобновлении расследования по делу «ВиЭйБи Банка». При этом ОГП точно известно, что решение вынесено с нарушением подсудности и на момент ответа находилось на рассмотрении в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, которая впоследствии его отменила», - отметили в НАБУ.

После того, как коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС 29.07.2020 отменила решение следственного судьи Печерского райсуда столицы, который фактически обязал генпрокурора закрыть «дело ВиЭйБи Банка», НАБУ 14.08.2020 снова направляет ОГП тот же пакет документов для начала экстрадиции.

На этот раз отказ от ОГП приходится ждать уже три месяца. Однако аргументация уже другая. Во-первых, департамент международного правового сотрудничества ОГП подверг сомнению действующее решение суда, что вообще не является компетенцией ОГП. Речь идет о решении Апелляционной палаты ВАКС от 28.05.2020, которым бывшему владельцу «ВиЭйБи Банка» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (наличие решения суда о содержании лица под стражей является обязательным требованием к запросу об экстрадиции). Это решение никем не оспаривалась и действует до сих пор.

«Фактически, мы являемся свидетелями выборочной оценки со стороны ОГП решений суда: одни (решение Печерского суда) - выполняет безапелляционно, а другими (Апелляционной палаты ВАКС) - просто пренебрегает», - заявили в НАБУ.

Во-вторых, упомянутый департамент предоставил собственную оценку законности процессуальных действий детективов в уголовном производстве, хотя по закону это - компетенция прокуроров САП и ВАКС и они признали действия детективов законными. Однако в ОГП взвесили по-другому и в итоге отказали НАБУ в экстрадиции лица, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

НАБУ категорически не согласно с таким действиями департамента международно-правового сотрудничества ОГП, в связи с чем 08.12.2020 направило дисциплинарную жалобу на действия его руководителя. Орган досудебного расследования убежден, что сейчас есть все законные основания для начала экстрадиции в Украину бывшего владельца «ВиЭйБи Банка».